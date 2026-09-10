Vincenzo Montella, Fenerbahçe-Roma maçını takip etti
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe ile Roma arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçını tribünden takip etti.
Giriş: 10 Eylül 2026 - 20:42 Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında İtalyan ekibi Roma'yı konuk etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da bu müsabakayı izleyenler arasındaydı.
Montella, yardımcısı ile birlikte karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.
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