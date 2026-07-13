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        Haberler Spor Basketbol STBL Vrenz Bleijenbergh, Galatasaray MCT Technic'te!

        Vrenz Bleijenbergh, Galatasaray MCT Technic'te!

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Belçikalı oyuncu Vrenz Bleijenbergh'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 16:55 Güncelleme:
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        Vrenz Bleijenbergh, Galatasaray'da!

        Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, Belçikalı uzun forvet Vrenz Bleijenbergh'i kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son 3 sezonda Denizli Basket'te forma giyen 25 yaşındaki basketbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Vrenz Bleijenbergh Kimdir?

        14 Ekim 2000 tarihinde Belçika'da dünyaya gelen Vrenz Bleijenbergh, 2.08 metre boyunda olup forvet pozisyonunda görev yapan Belçikalı profesyonel basketbolcudur.

        Henüz genç yaşlarda gösterdiği fiziksel özellikleri, top hakimiyeti ve oyun kurma becerileriyle Avrupa basketbolunun en dikkat çeken yeteneklerinden biri olan Bleijenbergh, klasik uzun oyuncu kalıplarının dışına çıkan oyun tarzıyla öne çıktı.

        Profesyonel kariyerine Telenet Giants Antwerp altyapısında başlayan başarılı oyuncu, kısa sürede A takım rotasyonuna yükselerek Belçika Ligi, Basketball Champions League ve EuroCup organizasyonlarında forma giymeye başladı.

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