Vrenz Bleijenbergh, Galatasaray MCT Technic'te!

Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, Belçikalı uzun forvet Vrenz Bleijenbergh'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son 3 sezonda Denizli Basket'te forma giyen 25 yaşındaki basketbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Vrenz Bleijenbergh Kimdir?

14 Ekim 2000 tarihinde Belçika'da dünyaya gelen Vrenz Bleijenbergh, 2.08 metre boyunda olup forvet pozisyonunda görev yapan Belçikalı profesyonel basketbolcudur.

Henüz genç yaşlarda gösterdiği fiziksel özellikleri, top hakimiyeti ve oyun kurma becerileriyle Avrupa basketbolunun en dikkat çeken yeteneklerinden biri olan Bleijenbergh, klasik uzun oyuncu kalıplarının dışına çıkan oyun tarzıyla öne çıktı.

Profesyonel kariyerine Telenet Giants Antwerp altyapısında başlayan başarılı oyuncu, kısa sürede A takım rotasyonuna yükselerek Belçika Ligi, Basketball Champions League ve EuroCup organizasyonlarında forma giymeye başladı.