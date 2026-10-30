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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Wilfried Singo'dan sakatlık açıklaması

        Wilfried Singo'dan sakatlık açıklaması

        Galatasaray'ın defans oyuncusu Wilfried Singo, Süper Lig'in 9. haftasında 4-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Uzun süren sakatlık süreciyle ilgili konuşan Fildişili stoper, "Sakatlık süreci zordu, uzun çalışmalar gerektirdi. Şimdi iyi bir şekilde oynamayı umuyordum." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 22:55 Güncelleme:
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        Singo'dan sakatlık açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'ın stoperi Wilfried Singo, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        SAKATLIK SÜRECİ

        Fildişili savunma oyuncusu, "Konyaspor ile önemli bir maç oynadık ve kazanmak istiyorduk. Fenerbahçe maçı sonrası yine kazanmak, Şampiyonlar Ligi öncesi bize güven aşıladı." dedi.

        Singo, "Sakatlığını tamamen atlattı mı, bundan sonra nasıl bir Singo izleyeceğiz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Sakatlık süreci zordu, uzun çalışmalar gerektirdi. Şimdi iyi bir şekilde oynamayı umuyordum." yanıtını verdi.

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