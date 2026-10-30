Wilfried Singo'dan sakatlık açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'ın stoperi Wilfried Singo, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

SAKATLIK SÜRECİ

Fildişili savunma oyuncusu, "Konyaspor ile önemli bir maç oynadık ve kazanmak istiyorduk. Fenerbahçe maçı sonrası yine kazanmak, Şampiyonlar Ligi öncesi bize güven aşıladı." dedi.

Singo, "Sakatlığını tamamen atlattı mı, bundan sonra nasıl bir Singo izleyeceğiz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Sakatlık süreci zordu, uzun çalışmalar gerektirdi. Şimdi iyi bir şekilde oynamayı umuyordum." yanıtını verdi.