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        Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru

        Başkent Ankara'nın 51 bin seyirci kapasiteye sahip yeni stadında ilk santra için geri sayım başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 11:38 Güncelleme:
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        Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru

        Ankara'daki 19 Mayıs Stadı’nın 2018’deki yıkımından sonra, aynı yerde yapımına Haziran 2022’de başlanan Türkiye’nin en modern stadında ilk başlama vuruşu için sona geliniyor.

        Anadolu Ajansı'nın yapımını ilk günden görüntüleyerek süreci belirli dönemlerde kayıt altına aldığı Yeni Ankara Stadı'na ilişkin yetkililer, iç saha çim zemininin tamamen tamamlandığını aktardı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ'nin inşa ettiği Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olacak stadın kırmızı-beyaz renkteki koltuklarının yerleştirilmesi de tamamlanırken "estetik işleri" ve dış alandaki atletizm pistinin yapımı ise devam ediyor.

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        Başkentin yeni stadı, kırmızı-beyaz koltuklarla oluşturulan "Türkiye" yazısının yer aldığı tribünleri, yeni zemini, ön plana çıkan çatı tasarımı ve çevresindeki spor alanlarıyla futbolseverleri ağırlayacağı günü bekliyor.

        UEFA'NIN İSTEKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA yetkililerinin ziyaret ettiği stadyumda "UEFA'nın talepleri" yerine getirildi.

        Yalnızca futbol karşılaşmalarına değil birçok farklı branşa da hizmet verecek büyük bir spor kompleksi şeklinde tasarlanan tesisin 160.000 metrekarelik alanında 15 farklı spor branşında aktiviteler gerçekleştirilebilecek.

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