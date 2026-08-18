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        Haberler Spor Basketbol Yiğit Mehmet Okur, Barcelona altyapısına transfer oldu

        Yiğit Mehmet Okur, Barcelona altyapısına transfer oldu

        12 Dev Adam'ın efsane basketbolcularından Mehmet Okur'un oğlu Yiğit Mehmet Okur, İspanyol devi Barcelona'nın altyapısına transfer oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        Yiğit Mehmet Okur, Barcelona'da!

        Eski milli basketbolcu Mehmet Okur’un oğlu Yiğit Mehmet Okur, İspanyol ekibi Barcelona’ya transfer oldu.

        2010 doğumlu Yiğit Okur'un transferini babası Mehmet Okur, sosyal medya hesabından duyurdu.

        Forvet pozisyonunda oynayan Yiğit Mehmet, 7-15 Ağustos tarihlerinde Romanya'da düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda, 9,4 sayı, 4,7 ribaunt ortalamasıyla mücadele etmişti.

        Genç basketbolcu, kariyerini Barcelona altyapısında sürdürecek.

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        #Yiğit Mehmet Okur
        #Basketbol
        #barcelona
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