Yunus Akgün: Çok net bir skorla kazandık

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'ın 2. golünü kaydeden Yunus Akgün, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"ÇOK NET BİR SKORLA KAZANDIK"

Milli futbolcu, "Lille deplasmanı, Fenerbahçe derbisi ve Konyaspor galibiyeti. Neler düşünüyorsunuz?" sorusunun ardından, "Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Derbi sonrası kısa bir süremiz vardı; o sürede iyi çalıştık, iyi hazırlandık. İki tane çok büyük galibiyet aldık ve öz güvenimiz yüksekti. Bu maçta hata yapmamamız gerektiğini biliyorduk, uçakta bunu çok konuştuk. Bugün çok net bir skorla, çok iyi bir oyun sergileyerek kazandığımız için çok mutluyum." yanıtını verdi.

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🗣️ @ccelikcagatay: Lille deplasmanı, Fenerbahçe derbisi ve Konyaspor galibiyeti. Neler düşünüyorsunuz?



🎙️ Yunus Akgün: Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Derbi sonrası kısa bir süremiz vardı; o sürede iyi çalıştık, iyi hazırlandık. İki tane çok büyük galibiyet aldık ve öz… pic.twitter.com/G8HPJiOlxK — HT Spor (@HTSpor) October 30, 2026

ATTIĞI GOLLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yunus Akgün, "Golün hakkında neler söylemek istersin?" sorusuna ise, " Böyle bir golü hem taraftarlarımız bekliyordu hem de ben bekliyordum açıkçası. Güzel oldu, taraftarlarımıza da armağan olsun bu güzel gol. Şunu unutmayalım; Abdülkerim ağabey cezalıydı. Bu galibiyeti hem ona hem de Osimhen'in bir kızı dünyaya geldi ona armağan ediyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz." sözleriyle cevap verdi.