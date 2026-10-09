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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün'den Barcelona açıklaması

        Yunus Akgün'den Barcelona açıklaması

        Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, Süper Lig'in 7. haftasında 3-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacakları maça ilişkin, "Şimdi önümüzde büyük maç var, ona hazırlanacağız. Barcelona maçında zafer istiyoruz. İnşallah yeni bir zafer yaşatırız. En iyi şekilde hazırlanıp odaklanacağız." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 23:06 Güncelleme:
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        Yunus Akgün'den Barcelona açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        "KIRMIZI KARTTAN SONRA BÜYÜK TAKIM REAKSİYONU GÖSTERDİK"

        Takım arkadaşlarını tebrik eden Yunus Akgün, milli takım arasından dönüşün kolay olmadığını belirterek, "Takım arkadaşlarımı kutlarım, milli takım dönüşleri kolay olmuyor. Uzun süre uçuş yapan arkadaşlarım var. Onlara da teşekkür ederim." dedi.

        Kırmızı kartın ardından takımın gösterdiği reaksiyona dikkat çeken Yunus, "Kırmızı karttan sonra büyük takım reaksiyonu verdik. Galatasaray takımı bu! Arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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        BARCELONA SÖZLERİ

        Önlerinde önemli bir karşılaşma bulunduğunu belirten Yunus Akgün, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Şimdi önümüzde büyük maç var, ona hazırlanacağız. Barcelona maçında zafer istiyoruz. İnşallah yeni bir zafer yaşatırız. En iyi şekilde hazırlanıp odaklanacağız."

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        #süper lig
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