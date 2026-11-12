Yunus Akgün: İyi bir reaksiyon vardı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında Belçika'ya 2-1 yenilen A Milli Takımımız'ın oyuncularından Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Sözlerine Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerimizi anarak başlayan Yunus Akgün, "Öncelikle şu an bir haber aldık. Malatya'da şehitlerimiz varmış, ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR REAKSİYON VARDI"

Maça iyi başladıklarını ancak yaptıkları hataların rakip tarafından değerlendirildiğini belirten Yunus Akgün, "Maça iyi başladık. Golle başladık, öne geçtik. Oyun içinde zaman zaman düşüşlerimiz oldu, o anlarda rakibimiz cezalandırdı. Her zaman oyunun içindeydik. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik." dedi.

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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk maçına da değinen milli futbolcu, "Daha hocamızın ilk maçıydı. Bu olumlu havayı hocamızla zaman geçtikçe sahaya yansıtacağız. Kazanamadık, üzgünüz ama bence iyi bir reaksiyon vardı, iyi oynadık. İzmir halkına teşekkür ederiz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.