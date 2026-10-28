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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor-Eyüpspor maçına yağış engeli

        Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor-Eyüpspor maçına yağış engeli

        Fethiyespor ile Eyüpspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçı sağanak nedeniyle ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 17:49 Güncelleme:
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        Türkiye Kupası'ndaki maça yağış engeli!

        Fethiyespor ile Eyüpspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçı sağanak nedeniyle ertelendi.

        Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Eyüpspor 2-1 önde tamamladı.

        İlk yarının sonlarında şiddetini artıran yağış devre arasında devam etti. Ara boyunca etkisini sürdüren yağmur nedeniyle Fethiye İlçe Stadı'nın büyük kısmı suyla doldu.

        Aranın ardından orta hakem Birkan Altındaş ve yardımcıları ile takımların kaptanları sahaya çıkarak zemini kontrol etti. Bir süre sahada dolaşan hakem daha sonra tarafları içeriye davet etti.

        Sahanın ikinci kez kontrol edilmesinin ardından futbol oynamaya elverişli olmadığı belirlendi. Statta müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

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        #türkiye kupası
        #Fethiyespor
        #Eyüpspor
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