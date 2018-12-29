Sporda 2018 böyle geçti

Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'tan 22 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Türkiye için rekor bonservis bedeliyle Süper Lig'den ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi. Eski başkan Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kaldı. Koç, Fenerbahçe'nin 37. başkanı oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 3 galibiyet, 7 beraberlikle 16 puan toplayan Fenerbahçe, devre arasına küme düşme hattında girdi.
Medipol Başakşehir, Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiraladığı milli futbolcu Arda Turan ile sözleşme imzaladı. Böylece Arda Turan, 6,5 sezon sonra Süper Lig'e döndü. Öte yandan Arda'nın piyasa değeri 4 milyon Euro'ya kadar geriledi.
Yunanistan Süper Ligi'nde PAOK ve AEK futbol takımları arasındaki maçta çıkan olaylar uzun süre uluslararası spor gündemini meşgul etti. Ev sahibi PAOK oyuncularının hakeme itirazlarının yanı sıra Toumba Stadı'ndaki taraftarın yoğun tepkisi sonrası sahada olaylar çıktı. PAOK Kulübü Başkanı Ivan Savvidis'in belindeki tabancayla sahaya girmesinin ardından maç hakem tarafından ertelendi. Yunanistan hükümeti, ülkedeki en üst futbol organizasyonu Yunanistan Süper Ligi'ne bir süre ara verdi.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde birçok rekor kırdı: Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek puana ulaşan Türk takım, 3'te 3 yapan ilk Türk takımı, Şampiyonlar ligi grup aşamalarından lider çıkan ilk Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Türk takımı, grup aşamalarında tüm deplasman maçlarını kazanan ilk Türk takımı...
VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Minas takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu. VakıfBank, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu. Son altı Dünya Şampiyonası'nda üç kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı unvanını aldı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oynanmasına karar verdi. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde tatil edilen ve kaldığı yerden oynanması kararı alınan Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıkladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın takım kaptanı Davide Astori, hayatını kaybetti. Fiorentina Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki İtalyan futbolcunun ani şekilde yaşamını yitirdiği ve bu nedenle derin üzüntü duyulduğu bildirildi.
Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle ırkçı söylemlere maruz kalan Mesut, yaptığı açıklamada, "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim. Almanya'da vergi ödememe, okullara bağışta bulunmama, milli takımla Dünya Kupası kazanmama rağmen, hala toplumca kabul edilmiyor ve farklı muamele görüyorum. Alman olmak için gerekli ve benim taşımadığım kriterler mi var? Takım arkadaşlarım Lukas Podolski ve Miroslav Klose'nin, Alman-Leh olarak nitelendiğini duymadım. Öyleyse neden Alman-Türk olarak tanımlanıyorum. Türk olduğum için mi? Müslüman olduğum için mi?" ifadelerini kullandı.
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a, Demir Grup Sivasspor maçında hakeme (Yaşar Kemal Uğurşu) yönelik saldırısı sonrası gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10, ihracından sonra hakeme hakareti ve tehdidi sebebiyle üçer olmak üzere toplam 16 müsabakadan men cezası verdi.
Galatasaray Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut başkan Dursun Özbek'e üstünlük sağlayan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün 37. başkanı oldu. Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede bin 623 oy alan Dursun Özbek'e, bin 703 oyla üstünlük sağlayan Mustafa Cengiz, kulübün 37. başkanı seçildi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerek, 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı
İngiltere'nin Liverpool ekibini 3-1 yenen İspanya'nın Real Madrid takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'yı 3-0 mağlup eden İspanyol kulübü Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu
Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın "evladım" dediği Gençlerbirliği, İlhan Cavcav Sezonu'nda Spor Toto Süper Lig'den düştü.
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa, şampiyonluğa ulaştı. Fransa, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı.
UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Almanya'da düzenlenmesine karar verdi. Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylamayla belirlendi. UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı. Turnuvaya ev sahipliği yapmaya hak kazanan Almanya'ya 12 oy, Türkiye'ye ise 4 oy verildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 8 Kasım Perşembe günü yaptığı toplantıda Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki olaylara karışanlara ağır cezalar verdi. Kurul, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 7, antrenör Hasan Şaş'a 8 maç men cezası uygun görürken Galatasaraylı futbolculardan Donk'u 6, Ndiaye'yi 5, Rodrigues'i 3 maçla cezalandırdı. PFDK, Fenerbahçeli futbolculardan, derbi sonrası Galatasaraylı Belhanda'ya tokat atan Jailson'u 8, Soldado'yu ise 6 maç men cezasına çarptırdı.
Türk futbolunun gelecek vaat eden topçuları arasında gösterilen Emre Mor, bu sezon Celta Vigo formasıyla adeta yokları oynadı. İspanyol kulübünde sık sık kadro dışı kalan Mor, bu sezon 4’ü ilk 11 olmak üzere sadece 9 maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncu forma giydiği maçlarda gol ve asist üretemedi.
Kasımpaşa'nın yıldızı Mbaye Diagne, Süper Lig'de son 20 yılda ilk yarıların en golcü oyuncusu oldu. Senegalli golcü ilk yarıda tam 20 gol kaydetti.
FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric kazandı. FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. Modric, geçen sezon Real Madrid'de görev yapan Juventus'un Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah'ı geride bırakarak ödülü kazanmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan ve haftayı küme düşme hattında noktalayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç karşılaşmanın ardından soyunma odasına indi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolculara İstanbul'a otobüsle döneceklerini söyledi. Sarı-lacivertli kafile, Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte otobüsle yola çıktı.
Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç pilot olarak tarihe geçti.
Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe, teknik kadrosunda değişikliğe gitti. Sarı-lacivertlilerde, istenilen çıkışın gerçekleşmemesi üzerine taraftarın da takımın başında görmek istediği Ersun Yanal ile anlaşma sağlandı. Ersun Yanal, 2013-2014'te de çalıştırdığı Fenerbahçe'yi nisan ayında şampiyonluğa taşımıştı.
Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında Rus Khabib Nurmagomedov, İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini korudu. Bu arada mücadelenin bitmesiyle iki dövüşçü ve antrenörler arasında arbede yaşandı. Olaylara Las Vegas polisi müdahale etti.
1 Ekim 1996 yılından bu yana İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ı çalıştıran Arsene Wenger, Avrupa futboluna yön verirken görevinden ayrıldı. Fransız menajer, dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen İngiltere Federasyon Kupası'nı 7 kez kazanarak bu alanda rekor kırdı. Wenger başarılarının yanında ekol olarak dünya futbol tarihine geçen isimlerden oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncu LeBron James'i kadrosuna kattı. Cleveland Cavaliers'tan ayrılan 33 yaşındaki James, Lakers ile 154 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Altyapısıyla dikkatleri çeken Altınordu'dan yetişen, kısa bir Medipol Başakşehir macerası sonrasında İtalya'nın başkenti Roma'nın yolunu tutan Cengiz Ünder, 2018 yılında en çok dikkat çeken Türk sporculardan oldu.
Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 2016 yılından bu yana takımı çalıştıran 55 yaşındaki Portekizli teknik adamın görevinden ayrıldığı kaydedildi. Mourinho, 2,5 sezon geçirdiği Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield kazandı.
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın gençler kategorisi çiftlerde mücadele eden milli tenisçi Yankı Erel, Fin partneri Otto Virtanen ile şampiyonluğa ulaştı. Böylece Yankı Erel, gençler kategorisinde grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi olarak tarihe geçti.
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanya'nın Real Madrid ekibinden İtalya'nın Juventus takımına transfer oldu. Juventus'un, Portekizli yıldız Ronaldo için Real Madrid'e iki sezon içinde 100 milyon Euro bonservis bedeli ve FIFA kuralları çerçevesinde 12 milyon Euro ek ödeme yapacağı belirtildi.
Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarının sıralama atışlarında 1307 puanla gençler dünya rekoru kırdı.
Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra Avustralya'nın Central Coast Mariners futbol takımıyla anlaşan Jamaikalı sprinter Usain Bolt, ilk maçına çıktı. Hazırlık mücadelesine yedek başlayan 32 yaşındaki Bolt, 20 dakika forma şansı buldu.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin final maçında Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu
TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını yöneten Hüseyin Göçek ile aynı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan Halis Özkahya'ya ikinci değerlendirmeye kadar maç vermeyeceğini açıkladı. Kulüpler Birliği ise "Derhal bu karardan vazgeçin" açıklaması yayınladı. Hakemlere 4 maç sonra görev verildi.
Balkan Atletizm Federasyonları Birliği (ABAF), "yılın erkek atleti" ödülünü milli sporcu Ramil Guliyev'e verdi. ABAF'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen galasında, Ramil Guliyev "yılın erkek atleti" ödülüne layık görüldü.
Devler Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, çeyrek final ilk maçında Juventus'u 3-0'la geçerken geceye damgasını vuran isim Cristiano Ronaldo oldu. Yaptığı röveşata vuruşuyla efsane kaleci Gianluigi Buffon'u çaresiz bırakan Portekizli yıldız, yerden 2,27 metre yükseldi...
8 Haziran 2017'de Werder Bremen'le oynanan hazırlık maçında bir anda yere yığılan ve o tarihten bu yana komada bulunan Ajaxlı genç futbolcu Abdelhak Nouri komadan çıktı! 21 yaşındaki futbolcunun ailesiyle iletişim kurmaya başladığı kaydedildi.
Fransa Ligue 1'de Nantes ile PSG arasında oynanan maç çok ilginç bir olaya sahne oldu. Hakem Chaperon ile Nantes'tan Diego Carlos yan yana koşarken çarpıştılar. Chaperon kendini yerde buldu... Sinirlenen hakem, Diego Carlos'a yerden tekme savurdu. Siniri geçmeyen hakem, ayağa kalktıktan sonra Diego Carlos'u 2. sarı kartla oyundan attı. Daha sonra PSG lehine faul atışı kullandırdı.
Spor Toto Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli getirildi. Mustafa Denizli son olarak Eskişehirspor'un başında görev yapmıştı. Denizli, 3 büyük takımın başında şampiyonluk yaşamış tek teknik adam unvanına sahip.
Akhisarspor, Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı müzesine götürdü...
Almanya 2. Ligi'nde oynanan Duisburg-Ingolstadt maçında inanılması güç bir an yaşandı. Ev sahibi takımın kalecisi Mark Flekken, kale içerisinde su içerken rakibin atağını fark etmedi. Ingolstadt'tan Stefan Kutschke, 18. dakikada gerçekleşen atakta kalecinin bu hatası sayesinde topu boş kaleye yolladı.
Rusya Premier Lig takımlarından Rubin Kazan'da forma giyen Türk oyuncu Gökdeniz Karadeniz, sezon sonunda futbolculuk kariyerine son vereceğini duyurmuştu. Tecrübeli futbolcu, Ufa mücadelesiyle taraftarının önüne son kez çıktı! Gökdeniz, omuzlarda uğurlandı!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un kalecisi Gianluigi Buffon, siyah-beyazlı ekipteki 17 yıllık kariyerini noktaladı. Gözyaşlarına engel olamayan deneyimli file bekçisi, siyah-beyazlı takımdaki 17 yıllık kariyerine son verdi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grubu son sırada tamamlayarak alt lige düştü. Son maçında konuk ettiği İsveç'e 1-0 mağlup olan Türkiye, 4 maç sonunda topladığı 3 puanla B Ligi 2. Grubu son sırada tamamladı. Bu sonucun ardından, İsveç ile Rusya arasında 20 Kasım Salı günü oynanacak son karşılaşma öncesinde Türkiye'nin C Ligi'ne düşmesi kesinleşti.
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