Bakanlar, Federasyonlar ve kulüp temsilcilerinin yer aldığı '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak olan değişikliklere ilişkin gerçekleştirilen istişare toplantısı sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda yapılan toplantı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü'nün Başkanı Fikret Orman ile Kayserispor Başkanı Erol Bedir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İlik olarak Fikret Orman, toplantı ile ilgili şunları söyledi;
"Yeni sezon bütün kulüplerimize hayırlı olsun. Daha önceden başlanan bir çalışma vardı. Gerek Bakanlarımız, gerekse de bizler olaylara hakimdik. '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' kanununda düzenlenmesi gereken bazı maddeler vardı. Onları tartıştık. Güzel bir toplantı oldu. Kısa sürede de sonuçlanacağına inanıyoruz. Zaten yeni sistem de hızlı adım atmak için çok elverişli bir sistem oldu. Sanırım çok kısa zamanda da sonuçlandıracağız."
Özel güvenlik sayısının azaltılması ve yüz tanıma sisteminin uygulanması ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine de Orman, "Şu anda kanunun detayları üzerinde bilgi vermem çok doğru değil. Zaten bizim stadımızda yüz tanıma sistemi mevcut. Diğer statlarda da olursa uygulanır. Umarım bu sistem kanunlaşır" yanıtını verdi.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir de, "Önümüzdeki dönemde, sahalarımızda geçen yıla göre azalan şiddet olayları ve hoşumuza gitmeyen olayların daha da azalacağını ve minimum seviyeye ineceğini düşünüyoruz. Bunu sadece yönetmelik ve yasalarla yapmak mümkün değil. Bu eğitim de meselesi. Yasada yapılan değişikliklerle birlikte biz sadece sahada futbol oynayacağız. Bundan sonra da kavgayı gürültüyü inşallah görmeyiz" şeklinde konuştu.
"DENİZ TÜRÜÇ'E TEKLİF YOK"
Öte yandan Erol Bedir, futbolcuları Deniz Türüç'e teklif gelmediğini ifade ederek, "İçeride başkanlarla beraberdik, hiçbiri bir şey söylemedi" şeklinde esprili yanıt verdi.
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