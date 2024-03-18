Portekiz'de hakem Antonio Nobre, penaltı kararını tüm stada açıkladı!
Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting'in, Boavista'yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada VAR'a davet edilen hakem Antonio Nobre, kararını tribünlere açıklayarak verdi.
Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting ile Boavista'yı karşı karşıya getiren maçta ilginç bir an yaşandı.
Mücadele 3-1 Sporting'in üstünlüğüyle devam ederken hakem Nobre, VAR monitörüne davet edildi.
Pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı veren Nobre, tartışmalara neden olabilecek kararının gerekçesini telsizle tribünlere açıkladı.
Ligde bir maçı eksik Sporting, mücadeleyi 6-1 kazanırken puanını 65'e yükseltip liderliğini pekiştirdi.