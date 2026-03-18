Sporting Braga: 4 - Ferencvaros: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki 2-0 yenildiği maçın rövanşında Portekiz ekibi Sporting Braga, evinde Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sporting Braga'ya turu getiren golleri Ricardo Horta (2), Florian Grillitsch ve Gabriel Martinez attı.
Giriş: 18.03.2026 - 20:28
UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turundaki ilk ayağında 2-0 yenilen Sporting Braga, Municipal de Braga'de ev sahipliği yaptığı rövanş karşılaşmasını 4-0'lık skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Portekiz ekibine çeyrek finali getiren golleri 11 ve 53. dakikalarda Ricarto Horta, 15'te Florian Grillitsch ile 34'te Gabriel Martinez attı.
Bu sonuçla birlikte Macaristan temsilcisi Ferencvaros ise organizasyona veda etti.
