        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Sporting Braga: 4 - Ferencvaros: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sporting Braga: 4 - Ferencvaros: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki 2-0 yenildiği maçın rövanşında Portekiz ekibi Sporting Braga, evinde Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sporting Braga'ya turu getiren golleri Ricardo Horta (2), Florian Grillitsch ve Gabriel Martinez attı.

        Giriş: 18.03.2026 - 20:28 Güncelleme:
        Sporting Braga, dört golle çeyrek finalde!

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Sporting Braga ile Ferencvaros karşı karşıya geldi.

        UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turundaki ilk ayağında 2-0 yenilen Sporting Braga, Municipal de Braga'de ev sahipliği yaptığı rövanş karşılaşmasını 4-0'lık skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

        Portekiz ekibine çeyrek finali getiren golleri 11 ve 53. dakikalarda Ricarto Horta, 15'te Florian Grillitsch ile 34'te Gabriel Martinez attı.

        Bu sonuçla birlikte Macaristan temsilcisi Ferencvaros ise organizasyona veda etti.

        Galatasaray çeyrek final için sahada. Fenerbahçe zirve yarışından kopmadı. Sarı Lacivertliler Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Sadettin Saran: "Vazgeçmek yok, pes etme lüksümüz yok". A Milliler 2026 Dünya Kupası'nı garantiledi.  

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Laricani suikastının perde arkası
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Kuryeyi darbetti, aracıyla ezdi geçti!
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
