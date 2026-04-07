Sporting CP: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçta İngiliz devi Arsenal, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi 1-0 mağlup etti. 90+1. dakikada Kai Havertz'in attığı golle kazanan Arsenal, yarı final yolunda kritik bir galibiyet aldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 15 Nisan Çarşamba günü Arsenal'in ev sahipliğinde oynanacak.
Giriş: 07.04.2026 - 23:56
