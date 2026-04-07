Sporting Lizbon - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sporting Lizbon ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele için heyecanlı bekleyiş sürerken, Sporting Lizbon - Arsenal karşılaşmasının maç saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından mercek altına alınan konular arasında yer aldı. Peki, Sporting Lizbon - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sporting Lizbon - Arsenal maçı canlı izle ekranı...
Sporting Lizbon - Arsenal maçı için nefesler tutuldu. Sporting Lizbon, iç saha avantajını kullanarak tur için avantaj arıyor. Arsenal ise zorlu deplasmanda kazanarak yarı final kapısını aralamak istiyor. Lig aşamasını 8'de 8 yaparak 24 puanla zirvede tamamlayan Arsenal, Devler Ligi'nin favorileri arasında gösteriliyor. Kritik mücadele öncesinde Sporting Lizbon - Arsenal maçının muhtemel 11'leri ve karşılaşmanın şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Sporting Lizbon - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi çeyrek finali Sporting Lizbon - Arsenal maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
SPORTING LIZBON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sporting Lizbon - Arsenal maçı 7 Nisan 2026 Salı günü saati 22.00'de oynanacak.
SPORTING CP-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SPORTING CP-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Sporting CP: Silva, Vagiannidis, Diomande, Inacio, Mangas, Braganca, Morita, Catamo, Trincao, Goncalves, Suarez
Arsenal: Raya, White, Gabriel, Saliba, Calafiori, Zubimendi, Rice, Odegaard, Martinelli, Gyokeres, Madueke