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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sporting, Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takan Sacha Boey'e Sporting talip oldu! Pedro Porro'yu satacak olan Portekiz ekibi Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlanıyor

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  • Sporting, Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    Galatasaray'daki ikinci sezonunda yıldızını parlatan ve ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Sacha Boey'e Portekiz'den talip çıktı.
  • Sporting, Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    Pedro Porro'yu 40 milyon Euro'ya İngiltere Premier Lig'e göndermeye hazırlanan Sporting Lizbon, Sacha Boey'i gündemine aldı. 
  • Sporting, Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    Portekiz takımın listesinde Norwich City'den Max Aarons ve şu anda Elche'de kiralık olan Pol Lirola da var.

     
  • Sporting, Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    10 MİLYON EURO BÜTÇE AYIRDI

    Sporting bu transfer için 10 milyon Euro bütçe ayırdı.
  • Sporting, Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    Galatasaray yönetimi ise geçen yaz 1.5 milyon Euro'ya alınan Sacha Boey'i 13 milyon Euro'nun altından bir rakama satmayı düşünmüyor.
  • Sporting, Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    Bu arada 22 yaşındaki Fransız sağ bek için İtalya'nın Udinese kulübü de 7 milyon Euro'luk teklif yaptı.
  • Sporting, Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    Galatasaray yönetimi kabul etmedi. Genç oyuncu bazı Fransız takımlarının da takibinde.

     
  • Sporting, Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!

    Galatasaray ile 2025 yazına kadar sözleşmesi olan Boey bu sezon 17 maçta 2 asistle oynadı.

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