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        Haberler Ekonomi Enerji Spot piyasada doğalgaz fiyatları - Enerji Haberleri

        Spot piyasada doğalgaz fiyatları

        Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 705 lira 99 kuruş olarak belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 16:46 Güncelleme: 18.08.2024 - 16:46
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        Spot piyasada doğalgaz fiyatları
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        Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 346 bin 666 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 16 milyon 439 bin 266 lira olarak açıklanmıştı.

        Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 705 lira 99 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 713 bin metreküp oldu.

        Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 291 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 120 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

        Türkiye'ye dün 131 milyon 119 bin 130 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 131 milyon 25 bin 30 metreküp olarak kayıtlara geçti.​​​​​​​

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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