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Spotify çöktü mü? Spotify neden açılmıyor? Spotify erişim sorunu

Online müzik abonelik platformu Spotify, Türkiye dahil çoğu ülkede erişilemez hale geldi. Spotify kullanıcıları çalma listesinde ve oturum açmada sorun yaşadıklarını belirtiyor. Milyonlarca kullanıcısıyı etkileyen soruna dair henüz resmi bir açıklama yayımlanmadı. İşte Spotify erişim sorununa dair ayrıntılar

Spotify çöktü mü? Spotify neden açılmıyor? Spotify erişim sorunu

Müzik uygulaması Spotify'de erişim sorunu yaşanıyor. Avrupa merkezli olan sorun ülkemizde de yaşanıyor. Konuya ilişkin henüz Spotify'den resmi bir açıklama gelmedi.

SPOTİFY'DA ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Down Detector verilerine göre son yarım saattir küresel ölçekteki pek çok kullanıcı Spotify'a erişimde sorunlar yaşıyor. Bu noktada bazı kullanıcılar sorundan ciddi derecede etkilenirken, bazıları ise hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını ve servisin olması gerektiği gibi çalıştığını vurguluyor.

Spotify'daki erişim sorunu özellikle saat 12 sularında kendini gösterirken, en çok etkilenen bölge Avrupa ülkeleri olduğu gözlemleniyor.

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