Spurs, Knicks karşısında seriyi 2-1'e getirdi

Ana Haber Bülteni - 7 Haziran 2026 (İsrail ABD'ye İhanet Mi Etti?)

İran Savaşı'nın 100.günü. İsrail Beyrut'u vurdu. Lübnan'a saldırılar sürüyor. Katz: "Dahiye Mahallesi'ndeki komuta merkezi hedef alındı." Can Polat cinayetinde 4 tutuklama. Pentagon alarmda, gündem İsrail. Müzakerelere dinamit mi döşeniyor? ABD Körfez'deki hasarı İran'ın parasıyla ödemeyi planlıyor.... Daha Fazla Göster İran Savaşı'nın 100.günü. İsrail Beyrut'u vurdu. Lübnan'a saldırılar sürüyor. Katz: "Dahiye Mahallesi'ndeki komuta merkezi hedef alındı." Can Polat cinayetinde 4 tutuklama. Pentagon alarmda, gündem İsrail. Müzakerelere dinamit mi döşeniyor? ABD Körfez'deki hasarı İran'ın parasıyla ödemeyi planlıyor. Bedeli İran mı ödeyecek? Planz zararı İran'a mı yıkmak? ABD, Körfez'i vuran İran'a maliyet mi çıkaracak? Ana Haber Bülteni'ni Semiha Şahin sundu. Daha Az Göster