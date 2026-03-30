        Squid Game: The Experience İstanbul'da

        Global bir fenomene dönüşen Squid Game dizisinden uyarlanan gerçek zamanlı ve sürükleyici deneyim "Squid Game: The Experience" 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'da kapılarını açıyor

        Giriş: 30.03.2026 - 16:58 Güncelleme:
        “Squid Game: The Experience”, 1 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’da kapılarını resmi olarak açacak. Squid Game dizisinden uyarlanan gerçek zamanlı ve sürükleyici deneyim, New York, Seul, Madrid ve Londra’nın ardından dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geldi. İstanbul’da MetroCity AVM içerisinde yer alan 3.000 metrekarelik özel bir alanda hayata geçirilen proje; Netflix, LETSGO ve BWO Entertainment iş birliğiyle sunuluyor.

        Gala Gecesi Yoğun İlgi Gördü

        28 Mart’ta düzenlenen özel gala gecesi; basın, sanat, müzik ve iş dünyasından birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti. Davetliler, sürükleyici deneyimi ilk keşfedenler arasında yer alarak Squid Game evreninin içine adım atmanın heyecanını bire bir yaşadı.

        Oyunun İçine Girenler Arasında Rekabet Zirvede

        48 kişilik gruplar halinde oynanan ve yaklaşık 60 dakika süren deneyim boyunca katılımcılar; strateji, hız ve cesaret gerektiren oyunlarda mücadele ediyor. Dizinin ikonik sahnelerinden ilhamla tasarlanan parkurda, Young-hee’nin gözetiminde başta “Kırmızı Işık Yeşil Işık” oyunu olmak üzere birçok sürpriz etap yer alıyor. Katılımcılar yalnızca oyuna karşı değil; arkadaşları, aile üyeleri ve diğer oyuncularla da rekabet ederek deneyimin bir parçası oluyor.

        Deneyim Sonrası Alanlar: Night Market ve Squid Market

        Oyunların ardından konuklar, Squid Game evreninden ilham alan Night Market alanında bir araya gelerek Kore mutfağına özgü atıştırmalıkları ve içecekleri tattı. Ayrıca özel ürünlerin yer aldığı Squid Market ve fotoğraf alanları da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

