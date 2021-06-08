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Srebrenitsa anneleri, Ratko Mladic'in davasında nihai kararı bekliyor

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda sevdiklerini kaybeden Srebrenitsa anneleri, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT),"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic hakkındaki nihai kararın açıklamasını bekliyor.

Srebrenitsa anneleri, Ratko Mladic'in davasında nihai kararı bekliyor
Srebrenitsa anneleri, Mladic hakkında nihai kararı bekliyor
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AA

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği Mladic, "soykırım" suçundan suçlu bulunmuştu.

SREBRENİTSA ANNELERİ

Soykırımda 3 oğlu ile eşini kaybeden Nura Mustafic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IRMCT'de görülen temyiz davasından bugün çıkacak nihai kararı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Savaşta birçok insanın yakınlarını kaybettiğini vurgulayan Mustafic, "Bosna'nın dört bir yanı beyaz mezar taşlarıyla kaplı. Srebrenitsa 'güvenli bölgeydi' ama bu, başımıza gelenlere engel olamadı. Önemli olan onun (Ratko Mladic'in),Bosna Hersek'in tamamında soykırım suçu işlediğinin bilinmesidir." diye konuştu.

Refija Hadzibulic de Srebrenitsa anneleri olarak tek istediklerinin adaletin yerini bulması olduğunu belirterek "Onun soykırımdan hüküm giymesini istiyoruz, soykırımın olmadığını savunmak mümkün değildir." dedi.

Hadzibulic, Mladic'e verilecek cezanın süresinin bir önem arz etmediğini vurgulayarak "Karar ne olursa olsun çocuklarımızı geri getiremezler. Onun yakınları onu ziyaret edip görebilirler ama biz bunu yapamayız." ifadelerini kullandı.

Kararı Lahey kentinden takip eden Munira Subasic de Mladic'in temyiz davasında beraat edeceğine inanmadığını belirterek "Mahkeme şimdiye kadar adil kararlar aldı. Böyle bir karar alacak olursa utanç verici bir duruma düşer." dedi.

Temyiz davasında en azından daha önce aldığı ömür boyu hapis cezasının onanmasını beklediğine işaret eden Subasic, "Sırp komutan Mladic ile askerlerinin girdiği, bastığı her köy, şehir ve ormanda soykırım yapılmıştır." diye konuştu.

NİHAİ KARAR BUGÜN DUYURULUCAK

ICTY'nin 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği "Bosna Kasabı" lakaplı Mladic'in davasında nihai karar bugün duyurulacak.

Bosnalı Sırpların eski lideri hakkında Lahey'de açıklanacak karar, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta sevdiklerini kaybeden kurban yakınları tarafından yakından takip edilecek.

Karar, IRMCT hakimleri Prisca Matimba Nyambe, Aminatta Lois Runeni N'gum, Seymour Panton, Elizabeth İbanda-Nahamya ve Mustapha El Baaj tarafından açıklanacak.

MLADİC SAVAŞTA SOYKIRIM SUÇUNDAN SUÇLU BULUNDU

Hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.

"Soykırım" başlığı altında Srebrenitsa'da 1995'te yaşananlar nedeniyle suçlu bulunan Mladic'in emrindeki Sırp güçlerinin hedefinin, Srebrenitsa'nın Bosnalı Müslümanlardan temizlenmesi olduğuna hükmedilirken; bu hedefin savaş suçlusu Sırp komutan Radovan Karadzic ile Mladic'in ortak planı olduğu ifade edilmişti.

Bosna'da 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan ve Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulan "Bosna Kasabı" lakaplı Mladic, ICTY'de 6 yıl süren dava neticesinde "soykırım", "insanlığa karşı suç" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

YARGI SÜRECİ

Mladic, 1992-1995'te Sırp güçlerince kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'da sivillere yönelik saldırılar ve 1995'te BM gözlemcilerinin esir alınması olayından da suçlu bulunmuştu.

Hakkındaki karara Temmuz 2017'de itiraz eden Mladic, "adil yargılanmadığını" ve "hakimlerin, hakkında hüküm verirken maddi ve hukuki hata yaptığını" öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanma talep etmişti.

Lahey'deki Scheveningen Cezaevi'nde bulunan Mladic, ICTY'nin davalarını devralan IRMCT'ye Haziran 2018'de yaptığı başvuruda, temyiz davasında görevli hakimlerden Theodor Meron, Carmel Agius ve Liu Daqun'un kendisine karşı ön yargılı oldukları gerekçesiyle değiştirilmesini istemişti.

Mladic'in itirazına ilişkin temyiz duruşmaları 25 ve 26 Ağustos 2020'de görülürken, sağlık sorunları gerekçesiyle yaptığı erteleme talebi reddedilen 78 yaşındaki Mladic, duruşmaya bizzat katılarak savunmasını yapmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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