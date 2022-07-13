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Haberler Dünya Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa ülkeyi terk etti
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Sri Lanka'da Devlet Başkanı Rajapaksa ülkeyi terk etti

Ekonomik ve siyasi krizlerle çalkalanan ve yöneticilerinin kaçmaya çalıştığı Sri Lanka'da, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın dün öğlen saatlerinde Dubai'ye kaçışının havalimanındaki yetkililer tarafından engellenmesinden saatler sonra ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa ülkeyi terk etti
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa ülkeyi terk etti
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AA / HABERTURK.COM

Ekonomik ve siyasi krizlerle çalkalanan Sri Lanka'da, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceğinin bildirilmesi üzerine ülkeyi terk etti.

BBC’nin haberine göre, Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa ülkeden ayrıldı.

Rajapaksa’nın yanı sıra kardeşi eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın da ülkeyi terk ettiği bildirildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞI ENGELLENMİŞTİ

AFP'nin dün aktardığı habere göre, havaalanındaki göçmenlik personeli Rajapaksa'nın önceki yurt dışına çıkışını engellemişti. Yetkililer, 73 yaşındaki Rajapaksa'nın Dubai'ye gitmek istediğini söyledi. AFP haberinde, Rajapaksa'nın tutuklanma olasılığını engellemek için istifa etmeden önce yurt dışına gitmeye çalıştığını aktarmıştı.

Yetkililer ayrıca, Rajapaksa'nın kardeşi ve eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın yurt dışına çıkışını engellediklerini açıklamıştı..

BAŞBAKANLIK KONUTU ATEŞE VERİLMİŞTİ

Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın oradan ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.

SRİ LANKA'DAKİ OLAYLAR

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

*Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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