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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Sri Lanka, Türkiye pazarında harekete geçti! İstanbul'daki turizm acentelerine ülke tanıtıldı

        Sri Lanka, Türkiye pazarında harekete geçti! İstanbul'daki turizm acentelerine ülke tanıtıldı

        Sri Lanka'nın bilinirliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Sri Lanka Turizm Bürosu Başkanı Chalaka Gajabahu, Türkiye'den gelen ziyaretçi sayısını artırmayı ve iki ülke arasındaki kültürel alışverişi ilerletmeyi beklediklerini söyledi

        Giriş: 24.04.2024 - 16:09 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:09
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        Sri Lanka, Türkiye pazarında harekete geçti!
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        Sri Lanka Turizm Tanıtım Ofisi, İstanbul’da düzenlediği tanıtım etkinliğinde turizm acentelerine Sri Lanka’nın Asya’da popüler ve tercih edilen bir destinasyon olarak markalaşmasını ve destinasyonun bilinirliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

        Etkinlik, Sri Lanka’nın Türkiye Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake ve Sri Lanka’nın İstanbul Fahri Konsolosu Aydın Özü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sri Lanka Turizm Bürosu Başkanı Chalaka Gajabahu ile Pazarlama Direktörü Dushan Wickramasuriya’nın da katıldığı etkinliğe Sri Lanka’nın 19 yerel incoming yapan turizm acente yetkilisi ve Türkiye’den 50 seyahat acente temsilcisi davet edildi.

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        Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Sri Lanka’nın dünya çapında doğal güzellikleri, zengin kültürü ve tarihi mirasıyla tanındığını söyleyerek, “Bu etkinlik turizm sektöründe işbirliği fırsatlarını da artırmaktadır. Sri Lanka Turizm Tanıtım Ofisi ile birlikte Sri Lanka’nın turistik cazibesini ve seyahat fırsatlarını potansiyel Türk seyahat acentalarına ve medya temsilcilerine sunmak için etkinliğe katıldık. Bu aynı zamanda iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin daha da güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor” dedi.

        BU YIL BEKLENEN TURİST SAYISI: 2-3 MİLYON

        Sri Lanka Turizm Bürosu Başkanı Chalaka Gajabahu, Türk Hava Yolları’nın 30 Ekim 2023 tarihinde İstanbul’dan Kolombo’ya direkt uçuş başlatıldığını kaydederek, “Türkiye’den gelen yolcu sayısı 2018’de 4 bin 262, 2019’da 4 bin 972 idi” dedi.

        Gajabahu, 2024’ün Mart ayına kadar gelinen kısmına ise bu sayının şimdiden bin 853’e ulaştığını kaydetti.

        Gajabahu, “Bu organizasyonun Türkiye’den gelen ziyaretçi sayısını artırması ve iki ülke arasındaki kültürel alışverişi ilerletmesi beklenmektedir. Türkiye bizim için önemli bir pazar. Avrupa’dan gelen turistler Sri Lanka’ya ziyaretlerini yineliyor. En çok İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin’den turist alıyoruz. Bu yıl Sri Lanka’ya gelecek toplam turist sayısının 2-3 milyon olmasını öngörüyoruz” dedi.

        "SEYAHAT İÇİN GÜVENLİ"

        Gajabahu, Sri Lanka’nın seyahat etmek için oldukça güvenli bir ülke olduğunu da kaydetti.

        İstanbul Fahri Konsolosu Aydın Özü ise yaptığı açıklamada, tam 12 yıldır sık sık Sri Lanka’ya seyahat ettiğini kaydederek, “Sri Lanka, binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Türkiye ve Sri Lanka’nın ortak kültürel benzerlikleri de var. Sri Lanka’nın doğası gerçekten doğa. Daha önce hiç görmediğiniz bir yeşili var” ifadelerini kullandı.

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