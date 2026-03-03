SSK Bağkur zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli mi? 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar ve ödeme takvimi açıklandı mı?
Ramazan Bayramı öncesi emeklinin gözü kulağı emekli bayram ikramiye takvimine çevrildi. İlk kez 2018 yılında verilmeye başlanan bayram ikramiyesinin bu sene ne kadar olacağı merak konusu. Geçtiğimiz yıllarda SSK, Bağkur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödemeleri, tahsis numarasına göre emeklilerin hesaplarına geçmişti. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar ve kaç TL? İşte, 2026 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili bilgiler
Yaklaşık 17 milyon emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi ödenecek. Geçen yıl bayram ikramiyesi yüzde 33 artırılarak 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti. Şimdi ise gözler ''2026 Emekli ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak?’' sorusunun yanıtına çevrildi. Yeni bayram ikramiyesi tutarının Meclis'ten geçmesi halinde milyonların alacağı oran da belli olacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte, güncel emekli bayram ikramiyesinde son durum
AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER'DEN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’e sunulan yeni mali düzenleme paketinde emekli bayram ikramiyelerine yönelik bir artış maddesinin bulunmadığını açıkladı. Güler, bütçe disiplini ve OVP hedeflerine dikkat çekerek, "Şu anda kanun teklifinde buna yönelik bir düzenleme yok" dedi.
Emekli ikramiyelerinde artış beklentisine ilişkin net bir mesaj veren Güler, 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren bütçe dengelerine vurgu yaptı. Güler, "Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık" ifadelerini kullandı.
Öte yandan kulislerde konuşulan rakam ise 4.000 TL olan bayram ikramiyesinin 5 bin, 5.500 TL ve 6 bin liraya yükselebileceği yönünde. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi için henüz net bir zam oranı belli olmadı. Bayram ikramiyesi için gözler yeni haftaya çevrildi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ (RAMAZAN BAYRAMI) NE ZAMAN YATACAK?
Emekli Bayram ikramiyesi ödeme günleri ve tarihleri hükümet kanadından gelecek açıklama ile belli olacak. Takvime göre 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde, ödemelerin 9-15 Mart tarihleri arasında banka hesaplarına aktarılması bekleniyor.
İkramiye artışının hayata geçmesi için hazırlanan teklifin önce Kabine’de görüşülmesi, ardından TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
Bayram ikramiyesi her yıl Ramazan ve Kurban bayramının içinde bulunduğu ay itibarıyla SGK’dan gelir veya aylık alanlara ödeniyor. Dolayısıyla yılda iki kez bayram ikramiyesi veriliyor. İkramiye sayesinde bayram harcamaları için emeklilerin eli rahatlamış oluyor. Diğer yandan bayram ikramiyeleri ile emeklinin bayramda çocuk ve torunlarına hediyeler alarak mutlu olmaları da sağlanmış oluyor.
Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK’dan aylık ve gelir almak gerekiyor. Şubat sonuna kadar emekli olanlar bayram ikramiyesini Ramazan Bayramı’nda alabilecekler. Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK’dan gelir ve aylık alan bütün kişiler yararlanabiliyor. Bunlar emekliler, maluller, dul ve yetim aylığı alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat eden kişilerin hak sahipleri, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan ve Türkiye’den kısmi gelir ve aylık alan kişiler de bayram ikramiyesi alabiliyorlar.