Bedelli askerlik ücreti 2026: Bedelli askerlik ücreti zamlandı mı, ne kadar oldu?
Askerlik hizmetini bedelli olarak yerine getirmek isteyen binlerce genci ilgilendiren bedelli askerlik ücreti merak ediliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ne ilişkin detayları paylaşarak, bedelli askerlik ücretinin memur maaş katsayısına bağlı mevcut sistemde yeniden düzenlendiğini açıkladı. Peki, 2026 Bedelli askerlik ücreti zamlandı mı, ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti yapılan son açıklamaların ardından gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili, "Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" ifadelerini kullandı. Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Bedelli askerlik ücreti artırılıyor. AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Buna göre 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarı yüzde 25'lik artışla 416.361 TL'ye yükselecek.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili, "Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" ifadelerini kullandı.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bedelli askerlik başvuruları askerlik şubelerinin yanı sıra e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar ödeme işlemine geçebiliyor.
Başvuru şartlarına uyan yükümlüler ödemelerini; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yapabiliyor.