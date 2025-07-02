SSN Numarası Nedir? SSN Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

SSN Numarası Nedir?

Bu numara, Amerika’da yaşamak ya da Amerika’da çalışmak isteyenleri doğrudan ilgilendiren bir kavram. SSN, Social Security Number kelimelerinin kısaltılmış halidir. Social Security Number ise Sosyal Güvenlik Numarası anlamına gelir. Bu kavram, Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı Social Security Administration (SSA) yani Sosyal Güvenlik İdaresi tarafından verilen numaranın ismidir. SSN yani Sosyal Güvenlik Numarası, bizdeki YKN numarasına benzer niteliktedir. YKN yani Yabancı Kimlik Numarası, Türkiye’de geçici süreyle yaşayan yabancı uyruklu bireylere verilen kimlik numarası benzeri, 11 haneli bir numaradır. SSN numarası da aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri’ne geçici olarak yaşama ya da çalışma izni alan bireylere verilen 9 haneli bir kimlik numarasıdır. Ancak SSN numarası sadece geçici kalan vatandaşlara verilmez. Amerikan vatandaşlarına da verilen bir numara olduğunu eklemeliyiz. Yani SSN, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan herkese verilebilen kimlik belgesi numarasıdır. Bu numaranın verilmesinin en temel amacı; bireylerin sosyal güvenlik haklarını kazanmalarıdır. Peki SSN numarası nasıl öğrenilir ve SSN numarası nerede yazar?

SSN Numarası Nasıl Öğrenilir?

SSN numarası nasıl öğrenilir diye soranlar için bunun birden fazla yolu olduğunu söyleyebiliriz. Daha önceden SSN numarası aldıysanız ve bu numarayı unuttuysanız ya da kaybettiyseniz kaygılanmanıza gerek yok… Bu numarayı tekrar öğrenmenizi sağlayacak yollar şu şekilde;

- Sosyal Güvenlik Kartının üzerinde SSN numarası yazar. Bu aynen bizdeki kimlik numarası gibi düşünülebilir…

- Sosyal Güvenlik İdaresi yani kısaca SSA ile iletişim kurarak da SSN numaranızı kolayca öğrenebilirsiniz.

- Banka hesap bilgilerinizde ve banka işlemleri ile belgelerinizde de yer alır.

- Vergi beyannamelerinde de SSN numarası bulunur.

SSN Numarası Nerede Yazar?

Bir diğer merak edilen soru da SSN numarası nerede yazar sorudur. Bunun cevabı da SSN numarası nasıl öğrenilir konusuyla bağlantılıdır. SSN numarası, Sosyal Güvenlik Kartı ismi verilen küçük beyaz bir kartın üzerinde yazar. SSN numarası nerede yazar sorusuna verilecek ilk cevap, bu Sosyal Güvenlik Kartıdır. Ancak SSN numaranız bu kart dışında başka resmi belgeler üzerinde de yer alır. Bu belgeler ise;

- Sosyal güvenlik ile ilgili çeşitli yazışmalar

- Banka veya kredi belgeleri

- Vergi beyannameleri ya da 1040 Vergi Formu

- W-2 Formu yani Vergi ve Kazanç Beyanı formu

- 1099 Formları

- Bazı resmi belgeler

Peki SSN numarası nedir, SSN numarası nasıl öğrenilir ve SSN numarası nerede yazar gibi merak edilen soruları cevapladık. Peki SSN numarası ne işe yarar? Amerika Birleşik Devletleri tarafından bireylere verilen ve işlevleri T.C. Kimlik Numarasına benzeyen SSN numarasının sunduğu imkanlar yazımızın devamında…