Stagflasyon hem ekonomik durdunluğun hem de enflasyonun aynı anda yaşandığı ilginç bir durumu ifade eder. Normalde, ekonomide durgunluk yaşandığında, talep azaldığı için fiyatların düşmesi beklenir. Ancak stagflasyon dönemlerinde, bu durumun aksine, fiyatlar artmaya devam ederken ekonomik büyüme yavaşlar veya durur. Peki, stagflasyon neden olur ve stagflasyon döneminde neler olur?