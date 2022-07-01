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Stajyer maaşları belli oldu! Asgari ücret zammı sonrasında zorunlu staj ücreti ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışan tarafından merakla beklenen Temmuz ayı asgari ücret zammı 1 Temmuz itibarıyla belli oldu. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından kamu kurumlarında ve özel sektörde stajyer olarak çalışanlar "Asgari ücret zammı sonrasında zorunlu staj ücreti ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konuya dair tüm merak edilen soruların yanıtı...

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  • Stajyer maaşları belli oldu! Asgari ücret zammı sonrasında zorunlu staj ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

    Temmuz ayı asgari ücretin belli olmasının ardından stajyer maaşları gündeme geldi. Bir kurumda stajyer olarak görev yapanlar asgari ücret zammı sonrasında zorunlu staj ücretlerini araştırmaya başladı. Bilindiği gibi Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alırken oluşan zam sonrasında en düşük stajyer ücreti araştırma konusu oldu. İşte detaylar...
  • Stajyer maaşları belli oldu! Asgari ücret zammı sonrasında zorunlu staj ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

    2022 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret artış oranı kadar yükselecek. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. 5500 lira olan asgari ücretle birlikte en düşük staj ücreti 1650 lira oldu.
  • Stajyer maaşları belli oldu! Asgari ücret zammı sonrasında zorunlu staj ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

    STAJYER MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    Stajyer öğrencilerin maaşı asgari ücret üzerinden hesaplandığı için maaş zamları da asgari ücrete bağlı olarak değişiyor. Maaş hesaplamasında o yılın net asgari ücret tutarından asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek meslek lisesi stajyer öğrencisinin alması gereken aylık maaş miktarı hesaplanır.

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