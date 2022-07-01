2022 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU?

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret artış oranı kadar yükselecek. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. 5500 lira olan asgari ücretle birlikte en düşük staj ücreti 1650 lira oldu.