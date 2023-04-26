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AA

Konya'da yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Efe Zaladin, ilkokulda fizik, matematik ve yazılım gibi birçok farklı alanla ilgilenmeye başladı.

İngilizce eğitimine de ağırlık vererek çalışmalarını sürdüren Zaladin, eğitim hayatına yurt dışında devam etme kararı alınca farklı üniversitelere başvuru yaptı. Stanford Üniversitesi'nden gelen kabul yazısıyla hayallerine bir adım daha yaklaşan Zaladin, üniversiteden tam burslu eğitim alma hakkı elde etti.

EĞİTİM HAYATINDA DİSİPLİNİ HİÇ ELDEN BIRAKMADI

Zaladin, okuldan aldığı kabul mesajını gördüğünde tarifsiz duygular yaşadığını söyledi. Elde ettiği başarıya uzun emekler sonucunda kavuştuğunu vurgulayan Zaladin, şöyle konuştu: "Stanford gibi bir yere girmek için önceden çok fazla çalışma yapılması gerekiyor. Lisenin başlangıcında alınabilecek bir karar değil. 8. sınıfta türev, integral ile uğraşmaya başladım. Teyzem matematik öğretmeniydi, onun kitabından sorulara bakıp çözüyordum. En karmaşık problemleri yapmıyordum ama bunlara karşı özel bir ilgim vardı. Hep yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum."

Zaladin, yabancı dil bilgisinin de bu süreçte çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, ilkokul sıralarından bugüne günlük hayatında İngilizce'yi ihmal etmediğini bildirdi.

"STANFORD ÜNİVERSİTESİ'NDEN KABUL ALMAK BAŞLI BAŞINA BİR BAŞARI ZATEN"

Hedefine ulaşmak için uzun süredir emek verdiğine dikkati çeken Zaladin, "Süreçte bir sürü okula başvurdum, bir sürü ret aldım. Stanford ve Duke üniversitesinin Çin'deki Kunshan Kampüsünden tam burslu kabul aldım. Drexel Üniversitesi'nden de yaklaşık yüzde 50 burs verdiler" dedi.

Zaladin, Stanford Üniversitesinden aldığı kabul sonrasında ilgi duyduğu girişimcilik, yazılım ve teorik fizikle ilgili alanların birleştiği bir konuda çalışma yapmak istediğini dile getirdi.

Stanford Üniversitesinde projelerini hayata geçirmek için sabırsızlandığını belirten Zaladin, şöyle devam etti: "Sabah 05.45te Stanford Üniversitesinden gelen maili açtığımda kabul mesajını gördüm. Mesajda kabul alan kişiler için sitede yukarıdan konfeti akıyor. Kalbim hızlı şekilde atmaya başladı. Çok erken saatte baktığım için bağıramadım hemen annemin yanına gittim, haber verdim. O noktada aldığım burstan haberim yoktu. Stanford Üniversitesinden kabul almak başlı başına bir başarı zaten. Bu yüzden özellikle şanslıyım. Gittikten sonra tüm imkanları kullanabilmek için şimdiden araştırma yapmaya başladım."