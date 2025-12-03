Stanimir Stoilov: Bizim için bu sonuç bir utanç - Futbol Haberleri

Stanimir Stoilov: Bizim için bu sonuç bir utanç Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Beyoğlu Yeni Çarşı maçının ardından, "Bizim için bu sonuç bir utanç. Kazanmak adına hiçbir şey sergilemedik" dedi.

