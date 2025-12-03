Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Beyoğlu Yeni Çarşı: 1 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU (Göztepe Türkiye Kupası'ndan elendi) - Futbol Haberleri

        Beyoğlu Yeni Çarşı: 1 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, Süper Lig temsilcisi Göztepe'yi 1-0 yenerek gruplara yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 21:02 Güncelleme: 03.12.2025 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe Türkiye Kupası'ndan elendi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Nesine 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı, Göztepe'yi 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6. dakikada aut atışını paslaşarak kullanan Beyoğlu Yeni Çarşı'da uzun oynamak isteyen kaleci Fatih Yeniay'ın vuruşunda, top baskı yapan Janderson'a çarparak direğin yanından dışarı gitti.

        10. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 öne geçti. Alperen Yılmaz'ın pasında topu ceza sahası dışında topu kontrol eden Barış Zeren'in sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

        42. dakikada Ogün Bayrak'ın sağdan ortasında İsmail Köybaşı arka direkte gelişine vurdu, top direğe çarparak auta çıktı.

        68. dakikada Göztepe bir kez daha direğe takıldı. Ceza sahasına sağdan yapılan ortada Tibet Durakçay'ın indirdiği topa Miroshi sert vurdu, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından direkten döndü.

        REKLAM

        90+4. dakikada Janderson'un sol taraftan ortasında Arda Okan Kurtulan'ın kale önünde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

        Karşılaşmayı 1-0 kazanan Beyoğlu Yeni Çarşı, kupada gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

        Stat: Atatürk Olimpiyat

        Hakemler: Burak Olcar, Selahattin Altay, Emrah Türkyılmaz

        Beyoğlu Yeni Çarşı: Muhammed Fatih Yeniay, Burak Yamaç, Alhan Kurtoğlu, Yiğit Has (Dk. 77 Muhammed Emir Terzi), Ali Eren İyican, Batuhan Ekinci, Mustafa Arda Akkaş (Dk. 64 Ali Keten), Emir Ali Ağaçe (Dk. Arif Emre Eren), Barış Zeren, Alperen Yılmaz (Dk. 77 Taha Aydınlı), Arda Çeşmebaşı

        Göztepe: Lis, Godoi, Taha Altıkardeş (Dk. 85 Heliton), Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 46 Arda Okan Kurtulan), Rhaldney, Ahmed Ildız (Dk. 46 Miroshi), İsmail Köybaşı (Dk. 65 Cherni), Olaitan, Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 Tibet Durakçay), Janderson

        Gol: Dk. 10 Barış Zeren (Beyoğlu Yeni Çarşı)

        Sarı kartlar: Dk. 17. Burak Yamaç, Dk. 68 Arda Çeşmebaşı (Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk. 77 Cherni (Göztepe)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Karadeniz'deki saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor"
        "Karadeniz'deki saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"