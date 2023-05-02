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Stanley Tucci kanserle savaşını anlattı: 35 kilo verdim

Stanley Tucci, kendisine ağız kanseri teşhisini konulduktan sonraki tedavi süreci hakkında konuştu. Aylar boyunca yemek yiyemediğini ve çok fazla kilo verediğini söyleyen Tucci, eski eşi Kate Tucci'yi meme kanserinden kaybetmiş olmasından dolayı 'dehşete düştüğünü' açıkladı

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  • Stanley Tucci kanserle savaşını anlattı: 35 kilo verdim - Magazin haberleri

    'Şeytan Marka Giyer', 'Cennetimden Bakarken' ve 'Açlık Oyunları' gibi yapımlarda yer alan ABD'li oyuncu ve yapımcı Stanley Tucci, ağız kanserine karşı verdiği savaşı anlatarak, altı ay boyunca beslenme tüpü kullanmak zorunda kaldığını söyledi. 
  • Stanley Tucci kanserle savaşını anlattı: 35 kilo verdim - Magazin haberleri

    'Sunday Sitdown' programına konuk olan Stanley Tucci, ağız kanseri nedeniyle tat alma ve yeme yeteneğinin olumsuz etkilendiğini, bu nedenle de kilo verdiğini ifade ederek, "35 kilo verdim" dedi.
  • Stanley Tucci kanserle savaşını anlattı: 35 kilo verdim - Magazin haberleri

    "DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE TAT ALABİLMEM AYLAR SÜRDÜ"

    Stanley Tucci, "Yemek yiyemiyordum" dedi ve şöyle devam etti: Altı ay boyunca beslenme tüpüm vardı ve her şeyin tadı da, kokusu da iğrençti. Sonunda tekrar yemek yiyebilmem ve tekrar düzgün bir şekilde tat alabilmem aylar sürdü.
  • Stanley Tucci kanserle savaşını anlattı: 35 kilo verdim - Magazin haberleri

    Stanley Tucci, 1995'te dünyaevine girdiği, üç çocuğunun annesi olan ilk eşi Kate Tucci'nin 2009'da henüz 47 yaşındayken meme kanserinden öldüğünü ve bu durumun kendisine konulan teşhisi daha da 'dehşet verici' hale getirdiğini ifade etti.
  • Stanley Tucci kanserle savaşını anlattı: 35 kilo verdim - Magazin haberleri

    "DEHŞETE KAPILDIM"

    "Rahmetli eşim ve ben, onun için bir tedavi bulmaya çalışırken tüm dünyayı dolaştık" ifadelerini kullanan Stanley Tucci, "Bu yüzden bana teşhis konulduğunda tamamen şok oldum. Dehşete kapıldım, kesinlikle dehşete kapıldım" şeklinde konuştu.
  • Stanley Tucci kanserle savaşını anlattı: 35 kilo verdim - Magazin haberleri

    Kate'in ölümünün ardından 2012'de Felicity Blunt ile evlenen Stanley Tucci, eşinin kız kardeşi Emily Blunt'ın teşhis sürecinde kendisine yardımcı olduğunu belirterek "Çok korkmuştum ama Felicity tedavi konusunda çok ısrarcıydı. İnanılmazdı. Hâlâ da inanılmaz" dedi.
  • Stanley Tucci kanserle savaşını anlattı: 35 kilo verdim - Magazin haberleri

    "ÇOCUKLAR İÇİN ZOR OLDU"

    Felicity Blunt'dan da iki çocuğu olan Stanley, "Çocuklar bu süre boyunca harikaydı, ama yine de onlar için çok zor oldu" ifadelerini kullandı.

    Oyuncu, gözlerden uzak bir şekilde kanserle mücadele ettiğini 2021'de açıklamıştı. Tucci, doktorların dilinde ameliyat edilemeyecek kadar büyük bir tümör bulduklarını söylemiş ve bu nedenle yüksek doz radyasyon ve kemoterapi ile tedavi gördüğünü anlatmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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