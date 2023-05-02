"ÇOCUKLAR İÇİN ZOR OLDU"

Felicity Blunt'dan da iki çocuğu olan Stanley, "Çocuklar bu süre boyunca harikaydı, ama yine de onlar için çok zor oldu" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, gözlerden uzak bir şekilde kanserle mücadele ettiğini 2021'de açıklamıştı. Tucci, doktorların dilinde ameliyat edilemeyecek kadar büyük bir tümör bulduklarını söylemiş ve bu nedenle yüksek doz radyasyon ve kemoterapi ile tedavi gördüğünü anlatmıştı.

Fotoğraflar: AP, Reuters