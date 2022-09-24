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Starlink projesi nedir, nasıl çalışır?

Starlink, uyduları dünyadan 550 kilometre uzaklığa gönderilerek dünya yörüngesine girmiş uydu takımyıldızı projesidir.

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  • Starlink projesi nedir, nasıl çalışır?

    Uydulardan sağlanan sinyaller sayesinde internet yer alıcı – vericilerine ışınlanarak yerel olarak yayın yapacak. Ya da doğrudan Starlink yönlendiricisine bağlanacak.

    Starlink uydularında bulunan sinyaller cep telefonu sinyalleri, 4.5G veya 5G ile aynı şey değildir. Bir ev, iş yeri veya uzak konum sinyalinin uydu üzerinden internete bağlanmasını sağlar.
  • Starlink projesi nedir, nasıl çalışır?

    KAÇ TANE STARLİNK UYDUSU YÖRÜNGEDE?

    3.000’den fazla Starlink uydusu gezegenin üzerinde dönüyor. SpaceX, Starlink aracılığıyla tüm dünyaya internet erişimi sağlamak üzere 12.000 kadar uyduyu yörüngeye sokmayı planlıyor.

    Şirket ilerleyen dönemlerde uydu sayısının 30.000’e ulaşmasını düşünüyor. Bu rakam Şubat 2022’de jeomanyetik bir fırtınanın fırlatma esnasında 38 Starlink uydusunu yok etmesi sebebiyle düşmesine sebep oldu.
  • Starlink projesi nedir, nasıl çalışır?

    STARLİNK NASIL İŞLER?

    Veri talebi, bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan bağlı olan internet uydusuna iletilir. Dünyadan alınan sinyaller internet servis sağlayıcılarına iletilir. Verilerinizi geri gönderme işlemi ise tam tersi şekilde işler, veriler servis sağlayıcıdan uyduya, uydudan ardından internet sağlayıcınıza iletilir. Dha sonra bilgisayarınıza işler.

    STARLİNK NE KADAR HIZLI?

     

    İlk piyasaya sürüldüğünde 1 Gbps’ye kadar hıza ulaşabiliyordu. 2021’de şirket bu rakamı 10 Gbps’ye çıkararak mevcut gigabit internet hizmetini çok daha hızlı hale getirdi. Ancak birçok kullanıcı şirketin bahsettiği rakamların gerçek hıza yansımadığını belirtiyor.

     
  • Starlink projesi nedir, nasıl çalışır?

    STARLİNK’İ KİMLER KULLANABİLİR?

    Starlink uydularının hepsinin yörüngeye oturmasıyla birlikte, hizmetin dünyanın tamamına sunulması planlanıyor. Şu anda Amerika, Kanada, Avrupa’nın büyük bir kısmı ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere 32 ülkede kullanılabilir durumda.

    STARLİNK UYDULARI İRAN’A İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLIYOR

    İran hükumeti vatandaşlara internet erişimini kesmişti. Bunun üzerine vatandaşlar Elon Musk’dan Starlink uyduları ile internet erişimi sağlamalarını istemişti. Elon Musk’da Starlink uydularının İran’a aktifleştirilmesini kabul etti. Şu anda vatandaşlar internet erişimini Starlink üzerinden sağlıyor.

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