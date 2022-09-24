STARLİNK NASIL İŞLER?

Veri talebi, bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan bağlı olan internet uydusuna iletilir. Dünyadan alınan sinyaller internet servis sağlayıcılarına iletilir. Verilerinizi geri gönderme işlemi ise tam tersi şekilde işler, veriler servis sağlayıcıdan uyduya, uydudan ardından internet sağlayıcınıza iletilir. Dha sonra bilgisayarınıza işler.

STARLİNK NE KADAR HIZLI?

İlk piyasaya sürüldüğünde 1 Gbps’ye kadar hıza ulaşabiliyordu. 2021’de şirket bu rakamı 10 Gbps’ye çıkararak mevcut gigabit internet hizmetini çok daha hızlı hale getirdi. Ancak birçok kullanıcı şirketin bahsettiği rakamların gerçek hıza yansımadığını belirtiyor.