Dünya'nın en çok kullanılan dijital oyun dağıtımı platformlarından biri olan Steam uzun zamandan beri Türkiye için özel fiyat politikası uyguluyordu. Ancak şirketten yapılan son açıklamaya göre; Steam dolar kuruna geçiyor. İşte, Steam'den Türkiye kararına ilişkin açıklamalar...

Dijital oyun dağıtımı platformu, 20 Kasım tarihinden itibaren Steam üzerindeki tüm oyunların dolar cinsinden satılacağını hatta mevcut bakiyelerin de dolara dönüşeceğini duyurdu.

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STEAM'DEN AÇIKLAMA

Arjantin ve Türkiye'deki Steam mağazası USD kullanmaya başlayacak. Bu değişikliğe, toplam 25 ülke ve bölgede Latin Amerika ve Orta Doğu/Kuzey Afrika için bölgesel yeni fiyatlar eşlik edecek.

20 Kasım'dan itibaren Steam, Arjantin ve Türkiye'deki satışlarda kullanılan para birimini USD olarak değiştirecek. Bu değişikliği iki yeni fiyatlandırma bölgesi kullanarak yapacağız: "LATAM-USD" (bu bölgeye Arjantin dâhildir) ve "MENA-USD" (bu bölgeye Türkiye dâhildir). Aşağıdaki listede yer alan bazı ülkelerde/bölgelerde, Steam fiyatlandırması doğrultusunda bir fiyat artışı veya azalması olabilir. Tüm Steam fiyatlandırmalarında olduğu gibi, oyun geliştiricileri oyunlarını Steam'de istedikleri fiyata satabilir. Bu yeni fiyatlandırma bölgelerine dâhil olan tüm ülkelerin/bölgelerin listesini aşağıda bulabilirsiniz.