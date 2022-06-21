Steam yaz indirimleri İçin geri sayım başladı! 2022 Steam yaz indirimleri başladı mı, ne zaman ve hangi gün başlayacak?

Steam bilindiği gibi yılın belli dönemlerinde indirim günleri düzenliyor. Birçok oyuncunun dört gözle beklediği yaz indirimleri için sayılı günler kalırken, yaz indirimlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İndirimli günlerde birçok oyun indirime girerken, Steam yaz indirimleri son dönemin en çok araştırılan konuların arasında yer alıyor. Peki 2022 Steam yaz indirimleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Steam Yaz İndirimleri 2022, 23 Haziran Perşembe günü Türkiye saati ile 21:00'da başlayacak. Yaz indirim döneminin sona ereceği tarih ise 7 Temmuz Perşembe günü.