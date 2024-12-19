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        Haberler Bilgi Ekonomi Steam yılbaşı indirimleri ne zaman başlıyor? Steam indirim tarihleri nedir, indirim ne zaman bitiyor?

        Steam yılbaşı indirimleri ne zaman başlıyor? İşte Steam indirim tarihleri

        Oyun tutkunlarının heyecanla beklediği Steam yılbaşı indirim tarihleri belli oldu. Her yıl düzenli olarak oyunlarda büyük indirimler sunan Steam'in bu yılki son kampanya dönemi dikkatle takip ediliyor. Bununla birlikte, Steam 2025 yılına ait indirim takvimini de şimdiden duyurdu. İşte, merakla beklenen Steam indirim tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 10:04 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:04
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        Oyunseverlerin merakla beklediği Steam yılbaşı indirim tarihleri açıklandı. Her sene belirli aralıklarla oyun fiyatlarında büyük indirime giden Steam'in bu seneki son indiriminde oyunlar yüzde 80'e varan indirimlerle satışa çıktı. Öte yandan, Steam 2025 yılı kampanya dönemlerini şimdiden paylaştı. İşte, Steam indirim tarihleri...

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        STEAM YILBAŞI İNDİRİM TARİHLERİ

        Steam yılbaşı indirimleri 19 Aralık itibarıyla başladı ve 2 Ocak 2025'e kadar sürecek.

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        2025 STEAM İNDİRİM GÜNLERİ

        Gerçek Zamanlı Strateji Festivali: 20-27 Ocak

        Idler Festivali: 3-10 Şubat

        Yerel Eşli Oyun Festivali: 10-17 Şubat

        Steam Next Fest: Şubat Sürümü: 24 Şubat - 3 Mart

        Görsel Roman Festivali: 3-10 Mart

        Steam İlkbahar İndirimi: 13-20 Mart

        Şehir Kurma ve Koloni Simülatörleri Festivali: 24-31 Mart

        Sokoban Festivali: 21-28 Nisan

        Savaş Oyunları Festivali: 28 Nisan - 5 Mayıs

        Yaratık Toplama Festivali: 12-19 Mayıs

        Zombiler vs. Vampirler Festivali: 26 Mayıs - 2 Haziran

        Steam Next Fest: Haziran Sürümü: 9-16 Haziran

        Balıkçılık Festivali: 16-23 Haziran

        Steam Yaz İndirimi: 26 Haziran - 10 Temmuz

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