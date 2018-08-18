Steaua Bucuresti - Sepsi maçı rakamları

Romanya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Steaua Bucuresti, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Sepsi takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. 7 puanlı Steaua Bucuresti 2. sırada bulunuyor, Sepsi 7 puana sahip ve 3. sırada. Steaua Bucuresti son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Sepsi, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 566 kodlu maçı oynayanlar; Steaua Bucuresti galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Sepsi galibiyet oranı 6.25.

Steaua Bucuresti son haftadaki Sepsi müsabasında 2-0 kazandı.

Sepsi, Steaua Bucuresti karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Steaua Bucuresti, 7 gol attı ve 3 gol yedi.

Sepsi, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sepsi 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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