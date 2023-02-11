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Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya'da yaşadığı kasabada ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yaptı.

Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yaptı
İHA

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. Depremzedelere bir destek de A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan geldi.

Kuntz, Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesine gitti. Tecrübeli teknik adam, üzerinde ay-yıldızlı eşofman ile 12.00-13.00 saatleri arasında depremzedeler için kasiyerlik yaptı ve bu sürede tüm kasalar da açık hale getirildi. Söz konusu etkinlikten elde edilen gelir depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak.

"GELİRİ AFAD'A BAĞIŞLAYACAĞIZ"

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kuntz, "Ben İstanbul'daydım. Pazar akşamı Galatasaray - Trabzonspor arasında oynanan maçı izledim. Sabah kalktığımda telefonum mesajlar ve cevapsız aramalarla doluydu. Basın sözcümüz ve TFF, bana depremle alakalı bilgi verdiler. Çeşitli korkunç fotoğraflar gördüm. Ardından artçı depremlerin de olabileceğini bildirdiler. Çalıştığınız arkadaşlarınızın da içinde bulunduğu böylesi bir felakette ister istemez siz de kendinizi bir parçaymış gibi hissediyorsunuz. Sosyal medya üzerinden enkaz altındaki vatandaşların konumlarını paylaşabilmeleri ve destek istemeleri beni sevindirdi. Tabii ki bu konuda bir enkaz altındaki vatandaşa böylece yardım edemesen de yardımları kendin organize ediyorsun. Kızının elini tutmuş çaresiz babanın o resmi de ayrıca insanların çaresiz olduğunu ve yardıma ihtiyaçları olduğunu göstermekte. Biz de Türk-Alman kardeşliğinin doğurduğu bir birlikteliğin, bir yardımın olması gerektiğini düşündük ve mekan sahibi arkadaşım Mehmet ile birlikte böyle bir yardım organizasyonu başlattık. Ben pazartesi gününden beri Mehmet'le konuşuyorum. Kendisi ve ekibi hızlı bir şekilde burada organizasyonu yaptılar. Kasada büyük bir miktar toparlayıp buradan direkt AFAD'a bağışlayacağız" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE"

Türkiye'ye dünyanın birçok yerinden yardım etmek isteyenler olduğuna da dikkat çeken Stefan Kuntz, "Türk halkı yalnız değil. Şu an Almanya'dan ve bütün dünyadan deprem bölgesine yardım etmek isteyen çok kuruluş, çok insan var. Biz de yanlarındayız. Geçmiş olsun Türkiye" şeklinde konuştu.

Mehmet Gürsoy: "Almanya'da birçok firma para toplamaya başlıyor"
Yardım organizasyonuyla ilgili bilgi veren market sahibi Mehmet Gürsoy ise, "Pazartesi günü depremi duyduğumuzda bir şey yapmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Ama nasıl bir şey yapacağımızdan emin değildik. Stefan Kuntz ile bundan 6 ay önce ihtiyaç sahiplerine bir kampanya yapmak için konuşmuştuk. Çarşamba günü tekrar konuştuk ve cumartesi günü bu organizasyonu yapalım dedim. Bu kampanya ile birlikte benim firmam da olmak üzere birçok firma para toplamaya başlıyor. 12 bin mağazamız var Almanya’da, 12 bin mağaza da para toplayacak. Depremzedeler için direkt Türkiye’ye gönderilecek. Hepimiz birlikte bu zorluğun altından kalkabiliriz" diye konuştu.

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