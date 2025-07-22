Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Stefano Denswil, Kayserispor’da! - Bellona Kayserispor Haberleri

        Stefano Denswil, Kayserispor’da!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Trabzonspor forması giyen Stefano Denswil'i 1 yıllığına renklerine bağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:41 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Stefano Denswil, Kayserispor'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayserispor, transfer çalışmalarına hız verdi.

        Henüz transfer tahtası açılmayan Kayseri ekibi, 5 oyuncu ile söz kesti. Aaron Opoku, Joao Mendes, Burak Kapacak ve Dorukhan Toköz le anlaşan sarı-kırmızılılar, son olarak da Stefano Denswil el sıkıştı.

        Geride kalan sezon Karadeniz ekibi Trabzonspor forması giyen 32 yaşındaki Denswil, dün gece Kayseri’ye geldi.

        StefanoDenswil'in bugün sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

        1 yıllık anlaşmaya varılan Stefano Denswil, transfer yasağının kalkmasıyla resmi sözleşmeye imza atacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        O kazlara 'ev hapsi'
        O kazlara 'ev hapsi'
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Trump'tan İran açıklaması: Gerekirse yine yaparız
        Trump'tan İran açıklaması: Gerekirse yine yaparız
        Trump, Powell'ı 6 ayda 23 kez eleştirdi
        Trump, Powell'ı 6 ayda 23 kez eleştirdi