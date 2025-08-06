Stephen Kenny: Çok büyük bir kulübe karşı oynayacağız

İrlanda ekibi St. Patrick’s’in teknik direktörü Stephen Kenny, Beşiktaş karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Maçın oynanacağı Tallaght Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kenny, “Her şeyden önce yarın hazır bir takım olarak sahaya çıkmalıyız. Aksi olursa ilk 10 dakikada maçın kontrolünü kaybedebiliriz. Kendimize güvenmeli ve oyunu kontrol edecek şekilde mücadele vermeliyiz.” diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİNE KARŞI OYNAYACAĞIZ"

UEFA Konferans Ligi’nde önceki turlarda Litvanya ve Estonya ekiplerinin elediklerinin hatırlatan Kenny, “Bizim için büyük bir adım. Geçen yıl da Başakşehir ile oynadık. Oyuncularımız üst düzey bir Türk takımıyla oynama deneyimine sahip ve bu konuda tecrübeliler. Eğer turu geçebilirsek İrlanda futbol tarihinin en büyük zaferlerinden biri olacaktır. Türkiye’nin en büyük takımlarından birine karşı sahaya çıkacağız. Bu yüzden maçı dört gözle bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

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Beşiktaş maçına çok az bir zaman diliminde hazırlandıklarını dile getiren 53 yaşındaki deneyimli teknik adam, ”Rakibimizin hazırlanmak için bir hafta zamanı vardı. Çok sayıda uluslararası oyuncuya sahip olduklarını biliyoruz. Geçen yıl Avrupa takımlarına karşı iyi oynayabileceğimizi gösterdik. Bundan güç alabilir ve yarına taşıyabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.