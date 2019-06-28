Steven Adler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Amerikalı müzisyen Steven Adler, Hard Rock grubu Guns N Roses'da 1985 -1990 yılları arasında baterist olarak görev almıştı. 54 yaşındaki müzisyen Steven Adler'in evinde kendisini karnından bıçakladığı öğrenildi. Los Angeles polisi, Adler'in hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.
STEVEN ADLER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Steven Adler Amerikalı müzisyendir. ABD'li hard rock grubu Guns N Roses'da 1985 ile 1990 yılları arasında baterist olarak görev aldı.
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