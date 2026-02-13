Canlı
        Steven Spielberg'in hayatını kaybeden James Van Der Beek'in ailesine bağışı tepki çekti

        Steven Spielberg'in hayatını kaybeden James Van Der Beek'in ailesine bağışı tepki çekti

        Ünlü oyuncu James Van Der Beek'in ailesi için başlatılan bağış kampanyasında yardım miktarı 2 milyon dolara ulaştı. Milyarder yönetmen Steven Spielberg'in bağış miktarı ise eleştiri konusu oldu

        Giriş: 13.02.2026 - 12:43 Güncelleme: 13.02.2026 - 12:43
        Bağış miktarı tepki çekti
        'Dawson's Creek' dizisiyle hafızalara kazınan James Van Der Beek, iki yıl süren kanserle mücadelesine önceki gün yenik düşmüş, 48 yaşında hayatını kaybetmişti.

        Tedavi süresince çalışamadığı için tıbbi masraflarını karşılamakta güçlük yaşayan, hatta ilaç parası için hatıra eşyalarını satan oyuncunun ölümünün ardından, eşi ve 6 çocuğuna destek amacıyla bağış kampanyası başlatıldı.

        3'üncü evre kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oyuncunun hayranları ve arkadaşları, sadece 7 saat içinde 1,2 milyon dolardan fazla para topladı. Bugün itibarıyla bağış miktarının 2 milyon doları bulduğu açıklandı.

        Bağış yapanlar arasında ünlü isimler de vardı. Ünlü yapımcı - yönetmen Steven Spielberg ve eşi Kate Capshaw, GoFundMe kampanyasına 25 bin dolarlık bağışta bulunarak, isimsiz bir kişinin yaptığı 30 bin dolarlık bağıştan sonraki en büyük ikinci bağışı gerçekleştirdi. Ancak Spielberg'i tercih ettiği bağış miktarı nedeniyle pek çok kişi sosyal medyada eleştirdi.

        Stiven Spielberg'in bağış miktarı, servetinin Servetinin; % 0.0003'üne tekabül ediyor.
        7,1 milyar dolarlık servetin sahibi olan ünlü yönetmen, daha büyük bir bağış yapmadığı için topa tutuldu. Tepki gösterenlerden biri; "Spielberg milyarlarca dolarlık servete sahip ve oyuncunun çocuklarının hayatlarını rahatlıkla güvence altına alabilir veya ailesinin tıbbi masraflarını karşılayabilirken, nasıl 25 bin dolar bağışlamaya karar veriyor? Çok acınası" diye yorum yaptı.

        Ünlü oyuncu Zoe Saldana'nın da James Van Der Beek'in ailesine aylık 2500 dolar göndereceği açıklandı. 60 milyon dolarlık serveti olan Saldana'nın, Van Der Beek'in ailesine sahip çıkmasından dolayı onu öven mesajlar sosyal medyada çoğunluktaydı.

