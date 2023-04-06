Misley davada, Tyler’ın çok sık seyahat ettiği için annesinden 1975’te yasal vasisi olmak için izin aldığını iddia ediyor. Ayrıca Misley, Tyler’ın onunla seyahat etmeye, ona saldırmaya ve ona alkol ve uyuşturucu sağlamaya devam ettiğini iddia ederek kendisine söz verdiği şekilde bakılmadığını da söylüyor. Mahkeme belgelerine göre Tyler’ın kendisini hamile bıraktığını ve kürtaj yaptırmaya zorladığını, aksi takdirde artık onu desteklemeyeceğini belirtiyor.