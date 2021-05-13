İlk fragman yayınlandı 0:00 / 0:00

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2016'da 'En İyi Film' dalında Oscar kazanan 'Spotlight'a imza attığından bu yana sinemadan uzak kalan Tom McCarthy'nin yönettiği, başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı yeni filmi 'Stillwater'dan fragman yayınlandı.

Matt Damon'a Abigail Breslin, Camille Cottin, Deanna Dunagan, Robert Peters'ın başrollerde eşlik ettiği 'Stillwater, Marsilya'da okuyan kızı Allison'ın, işlemediğini iddia ettiği bir cinayetin zanlısı olarak tutuklanması sonucu kızını hapisten çıkarmak adına soluğu Fransa'da alan Bill isimli bir babanın hikâyesini anlatıyor. Film, ABD'de 30 Temmuz'da gösterime girecek.