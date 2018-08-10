Stirling Albion - Clyde karşılaşma önü

İskoçya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Stirling Albion, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Clyde takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Stirling Albion, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Clyde son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 394. İddaa'da Stirling Albion kazanır 2.60, berabere biter 3.20, Clyde kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Stirling Albion son haftadaki Stenhousemuir müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Clyde ise Berwick maçında 1-2 yenildi.

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