Stjepan Hauser: Çok yakında görüşürüz
Hırvat çellist Stjepan Hauser, Türkiye'de vereceği konserler öncesi sosyal medya hesabından, Türk hayranlarına mesaj gönderdi. "Bu hayatımızın en sıcak ve çılgın günü olacak"
Giriş: 29.06.2024 - 13:00 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:32
1
2
Dünya çapında 1 milyar dinlenme ve 4 milyar video görüntülemesini aşan Hauser, 14 Ağustos Çarşamba akşamı Maximum Uniq Açıkhava'da, 17 Ağustos Cumartesi akşamı ise Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.
3
Klasik pop ve rock müziğin köklü geleneklerinden oluşan geniş bir repertuarla sahne alacak sanatçı, yayınladığı video ile Türk hayranlarını selamladı.