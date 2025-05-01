Stopaj oranlarında değişiklik yapılmadı

Mevduat ve fonlarda stopaj oranlarına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Stopaj oranlarında bir değişikliğe gidilmedi ve süresi 31.07.2025'e uzatıldı.

Son değişiklik 1 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı ile yapılmıştı. Mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 15, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 10'a çıkarılmıştı.