Stuttgart: 0 - Bayern Münih: 5 | MAÇ SONUCU Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 5-0 mağlup etti ve galibiyet serisini üç maça çıkardı. Harry Kane (3), Konrad Laimer ve Josip Stanisic'in golleriyle farklı kazanan ve namağlup unvanını sürdüren lider Bayern Münih, puanını 37'ye yükseltti. 81. dakikada Lorenz Assignon'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Stuttgart ise haftayı 22 puanla tamamladı.

