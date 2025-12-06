Stuttgart: 0 - Bayern Münih: 5 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 5-0 mağlup etti ve galibiyet serisini üç maça çıkardı. Harry Kane (3), Konrad Laimer ve Josip Stanisic'in golleriyle farklı kazanan ve namağlup unvanını sürdüren lider Bayern Münih, puanını 37'ye yükseltti. 81. dakikada Lorenz Assignon'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Stuttgart ise haftayı 22 puanla tamamladı.
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Stuttgart'a konuk oldu. Kırmızı Beyazlılar, Mercedes-Benz Arena'da oynanan müsabakayı 5-0'lık skorla kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 66, 82 ve 88. dakikalarda Harry Kane, 11'de Konrad Laimer ve 78. dakikada Josip Stanisic kaydetti.
Stuttgart'ta Lorenz Assignon, 81. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte yenilgisiz Bayern Münih 37 puana yükselirken, Stuttgart 22 puanda kaldı.
Bundesliga'nın sonraki maçında Bayern Münih sahasında Mainz 05'i ağırlayacak. Stuttgart ise Werder Bremen'e konuk olacak.