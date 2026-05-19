Stuttgart'ta Türk Kültür Günü ve 19 Mayıs coşkusu

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart'ta Türk Kültür Günü etkinliği düzenlendi. 40'dan fazla Türk sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yapılan etkinlik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı ile birlikte coşkuyla kutlandı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikte stantlar kuruldu. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı etkinlikte yemekten folklore, kültürel sunumlardan sahne programlarına kadar Türk kültürüne ait çeşitli ögelere vurgu yapıldı. Sanatçı Eko Fresh'in konseri, gençlerin büyük ilgisini topladı.

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız bu etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Stuttgart'ın kalbinde, Türk toplumunun her kesiminden insanının birlikte coşkuyla katıldığı çok özel bir etkinlik oldu" dedi.

Başkonsolos Kaçar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, kentin en güzel meydanında birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın çok kıymetli olduğuna dikkat çekti.