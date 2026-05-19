        Stuttgart'ta Türk Kültür Günü ve 19 Mayıs coşkusu | Dış Haberler

        Stuttgart'ta Türk Kültür Günü ve 19 Mayıs coşkusu

        Almanya'nın Stuttgart kentinde bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Kültür Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte coşkuyla kutlandı. Türk toplumunun yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birlik ve dayanışma mesajları vurgulandı

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 04:11 Güncelleme:
        Stuttgart'ta Türk Kültür Günü ve 19 Mayıs coşkusu
        Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart'ta Türk Kültür Günü etkinliği düzenlendi. 40'dan fazla Türk sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yapılan etkinlik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı ile birlikte coşkuyla kutlandı.

        Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikte stantlar kuruldu. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı etkinlikte yemekten folklore, kültürel sunumlardan sahne programlarına kadar Türk kültürüne ait çeşitli ögelere vurgu yapıldı. Sanatçı Eko Fresh'in konseri, gençlerin büyük ilgisini topladı.

        Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız bu etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Stuttgart'ın kalbinde, Türk toplumunun her kesiminden insanının birlikte coşkuyla katıldığı çok özel bir etkinlik oldu" dedi.

        Başkonsolos Kaçar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, kentin en güzel meydanında birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın çok kıymetli olduğuna dikkat çekti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        Mersin'de silahlı saldırı: 6 ölü
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        Donald Trump, İran'a saldırıyı erteledi
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
        Bakan Fidan Almanya'da
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Beraat etti
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanı başardı! Yeni tedavi yöntemlerine ışık tutacak
