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Su altı kazılarında Osmanlı savaş gemisi gün yüzüne çıkarılıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün bilimsel danışmanlığında ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Muğla'nın Datça ilçesinde yürütülen arkeolojik su altı kazısında bulunan Osmanlı savaş gemisine ait eserler gün yüzüne çıkarılıyor

Su altı kazılarında Osmanlı savaş gemisi gün yüzüne çıkarılıyor
DHA

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteği ile yürüttüğü 'Türk Batık Envanteri Projesi: Mavi Miras (TUBEP)' kapsamındaki bilimsel çalışmalar devam ediyor.

DHA'nın haberine göre geçen dönemde Foça açıklarında 'Koca Piri Reis Araştırma Gemisi' ile yürütülen çalışmalarda, 18'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen savaş gemisi batığı keşfeden heyet; şimdi de Muğla'nın Datça ilçesinde yürütülen arkeolojik su altı kazısında, 18'inci yüzyıla ait olduğu düşünülen Osmanlı dönemine ait savaş gemisinin kalıntılarına ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün bilimsel danışmanlığında ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi başkanlığında yürütülen su altı kazısında dalış yaparak, batık geminin son durumunu inceledi.

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş ve batığın ayrıntılı plan çalışmalarını yapan Öğretim Üyesi Dr. Nilhan Kızıldağ'dan bilgi alan Bakan Ersoy, su altı kazılarında Türkiye'nin dünyada ilk sırada yer aldığını söyleyerek, "Kazı sürelerini artırmamız, bu çalışmaları tamamladıktan sonra da dalış turizminde daha popüler olmamız gerekiyor. Yaptıkları çalışmalar nedeniyle hocalarımızı tebrik ediyoruz. Yaptığımız dalışta askeri amaçla kullanılan bir gemi olduğunu gördük. Hocalarımız kazı süreleri uzadıkça daha güzel keşifler yapacaktır" diye konuştu.

PROJELER DEVAM EDECEK

Projenin bilimsel başkanlığını yürüten DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş ise 18’inci yüzyıla ait bir Osmanlı dönemi batığı bulduklarını belirtip, "Geminin, Tunus, İskenderiye ve İstanbul'a uğradığını düşünüyoruz. Batıkta yer alan eserlerin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarımız sürüyor. Bilimsel ve teknik altyapısını üstlendiğimiz bu projeyi bakanımız Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret ederek bizlere çok büyük ayrıcalık gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteği ile Türkiye karasularında yürüttüğümüz projeler devam edecek" dedi.

Türkiye'nin su altı kültürel miras haritasının oluşturulmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise projeye emek veren DEÜ mensuplarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

ASKERİ MÜHİMMAT BULUNDU

18'inci yüzyıldan Osmanlı savaş gemisine ait olduğu düşünülen batıkta askeri mühimmat da bulundu. 24 metre uzunluğunda olduğu tespit edilen batık geminin içinde, humbaralar (el bombası), tüfekler, kurşun mermiler, barutluklar, patlamış demir top gülleleri ve kılıca ulaşıldı. Ayrıca gemi personelinin kullandığı pipolar, kaseler, tabaklar, tahta ve metal kaşıklar ile geminin mutfağına ait bakır kaplar ve kazanlar, alet kutusu ile seramik testi, amfora ve küp tarzı seramikler tespit edildi.

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